Infortunio Loftus-Cheek, Allegri incrocia le dita in vista del Pisa: gli aggiornamenti sull’inglese lasciano speranze precise. Ultime

Infortunio Loftus-Cheek, Massimiliano Allegri spera di recuperare il centrocampista inglese in vista del Pisa. Ultime

Il Milan di Allegri ha dimostrato una forza superiore alla sfortuna e all’emergenza infortuni, superando la Fiorentina per 2-1 e conquistando il primato in classifica. Il tecnico livornese ha dovuto fare a meno di pedine fondamentali come la mezzala titolare Rabiot (oltre a Pulisic, Estupinian e Nkunku) e la sua riserva Loftus-Cheek. Il tempo per festeggiare è finito: venerdì sera a San Siro è già tempo di campionato contro un Pisa che lotterà con ogni mezzo per la salvezza.

Infortunio Loftus-Cheek, preparazione e infermeria rossonera

Oggi a Milanello la squadra si è ritrovata per una seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri. Contro il Pisa, le assenze certe rimangono quelle di Pulisic e Rabiot, fermi per almeno un mese. Le condizioni di Estupinan e Nkunku saranno monitorate giorno per giorno. Attenzioni particolari, invece, per Loftus-Cheek, fermato alla vigilia di Milan-Fiorentina da un affaticamento muscolare.

Il ruolo tattico di Loftus-Cheek: una pedina fondamentale

Contro la Fiorentina, Allegri ha dovuto inventare: Saelemaekers è stato schierato in un ruolo di seconda punta a supporto di Leão, una soluzione che ha funzionato ma che non è la sua preferita.

È per questo che il recupero di Loftus-Cheek è cruciale per Allegri: l’inglese offre una versatilità unica, potendo agire sia come mezzala che come seconda punta grazie a doti fisiche e tecniche ideali per il sistema Rossonero. In caso di forfait dell’inglese, sarebbe scontata la conferma di Ricci come mezzala destra, forte della sua solida prestazione precedente.

L’inglese osservato speciale: si deciderà domani

Allegri desidera fortemente riavere Loftus-Cheek a disposizione per la sfida contro i Nerazzurri del Pisa. L’inglese non desta preoccupazioni gravi, essendosi fermato principalmente per precauzione, ma la sua presenza dipenderà interamente dalle sensazioni che avvertirà. Domani, le condizioni dell’ex Chelsea saranno valutate con grande attenzione per sciogliere le riserve sulla sua convocazione.