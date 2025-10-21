Infortunio Loftus Cheek, il centrocampista inglese tornerà a disposizione per Milan-Pisa? Da Milanello… Ultimissime notizie

Il Milan si avvicina alla sfida di campionato contro il Pisa con la chiara ambizione di mantenere il passo in vetta alla classifica. Per l’anticipo di venerdì sera a San Siro, l’attenzione di Massimiliano Allegri è rivolta soprattutto al centrocampo e alla possibilità di recuperare Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, pilastro della mediana rossonera in questo avvio di stagione, è stato costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare. Fortunatamente, la situazione non sembra grave quanto altre emergenze in infermeria. La cautela è d’obbligo, ma l’ottimismo filtra tra le mura di Milanello. L’assenza di impegni di coppa in settimana, infatti, ha dato al giocatore qualche giorno in più per lavorare con lo staff medico.

Per Massimiliano Allegri, il rientro di Loftus-Cheek è fondamentale. Il centrocampista garantisce non solo solidità fisica e copertura, ma anche quella capacità di inserimento in area che il tecnico sfrutta spesso per sorprendere le difese avversarie. L’ultima vittoria contro la Fiorentina ha evidenziato come le alternative ci siano, ma la presenza dell’inglese offre un equilibrio tattico cruciale.

Il direttore sportivo Igli Tare valuta con attenzione l’evolversi della situazione. Sebbene l’affaticamento non desti preoccupazioni a lungo termine, la tenuta fisica del centrocampo è un tema sempre caldo e influisce anche sulla programmazione del mercato di gennaio.

In vista della partita contro il Pisa, la decisione sulla convocazione di Ruben Loftus-Cheek verrà presa nelle prossime ore. L’obiettivo primario di Allegri e dello staff è non rischiare ricadute. Si punta ad avere il centrocampista a disposizione, anche solo per spezzoni di gara, per poter gestire al meglio le forze e garantire la massima qualità in campo.