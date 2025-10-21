Connect with us

Infortunati Milan, chi recupera in vista del Pisa? Allegri ha una speranza, prossimi giorni decisivi a Milanello

Mercato Milan, Suzuki prima opzione per il post Maignan! I rossoneri monitorano il portiere del Parma: tutti i dettagli tra prezzo e concorrenza

Leao ritrova gol e sorrisi. Allegri esalta il portoghese e fa una richiesta precisa alla squadra. Ecco quale

Furlani in missione USA: l'AD rossonero a New York per i nuovi partner e la visita al Milan Club - FOTO

Bartesaghi, l'ultima pepita di Allegri e del Milan: il terzino cresce a vista d'occhio e spunta l'aneddoto con Gattuso

8 minuti ago

Allegri

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri fa la conta in vista del Pisa: il tecnico spera di recupera Nkunku e Loftus-Cheek per la sfida di venerdì

Venerdì sera il Milan sarà impegnato nuovamente a San Siro, stavolta contro il Pisa di Gilardino, con l’obiettivo primario di vincere e mantenere la vetta solitaria della classifica. In vista di questa gara ravvicinata, come riporta Tuttosport stamattina, l’assetto offensivo vedrà il ritorno di Santiago Gimenez titolare in attacco, al fianco di Rafael Leão, tornato decisivo contro la Fiorentina con una doppietta che ha sbloccato l’attacco Rossonero.

L’obiettivo principale di Massimiliano Allegri in questi giorni di preparazione è recuperare forze fresche dall’infermeria, che continua a presentare parecchie incognite. Gli occhi e le speranze dello staff tecnico sono soprattutto puntati su due giocatori che potrebbero dare un contributo vitale a centrocampo e in attacco: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Infortunati Milan, le ultime su Nkunku e Loftus-Cheek

L’attaccante francese Nkunku è alle prese con un doloroso fastidio all’alluce che gli ha impedito di indossare le scarpe da calcio nei giorni scorsi. Un problema che, sebbene non sia grave, è estremamente fastidioso e lo rende un grande punto interrogativo per la prossima gara.

Diverso il caso di Loftus-Cheek: l’inglese ha avuto un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori all’ultimo minuto contro la Fiorentina. Per lui, si spera che il riposo forzato sia stato sufficiente per rientrare.

Per quanto riguarda invece Pervis Estupinan, che si è infortunato alla caviglia in Nazionale, si capirà solo nei prossimi giorni se sarà almeno disponibile per la panchina. La situazione costringe Allegri a fare i conti con le energie e le alternative limitate, rendendo fondamentale ogni singolo recupero in vista della cruciale sfida contro il Pisa.

