Infortunio Loftus-Cheek, ulteriori dettagli sulle condizioni dell'inglese dopo gli esami: nessuna lesione ma... Ultimissime

Infortunio Loftus-Cheek, emergono ulteriori dettagli sulle condizioni del centrocampista inglese dopo gli esami odierni

La crisi infortuni che ha colpito il Milan non accenna a diminuire, anzi, trova una conferma definitiva a poche ore dalla cruciale sfida di San Siro contro la Fiorentina. Il Corriere della Sera ha riportato l’esito negativo del provino mattutino che ha coinvolto Ruben Loftus-Cheek, escludendo di fatto il centrocampista dalla gara.

Nonostante le indagini strumentali avessero escluso il peggio, il problema fisico permane: «Loftus-Cheek ha un leggero affaticamento muscolare, non ci sono lesioni come hanno dimostrato le risonanze magnetiche, ma il test effettuato stamattina in un provino a Milanello ha dato esito negativo».

L’affaticamento, pur non essendo una vera lesione, ha lasciato un fastidio sufficiente a sconsigliarne l’utilizzo. «Ha fastidio. Non andrà nemmeno in panchina, con ogni probabilità», conclude il Corriere della Sera.

Infortunio Loftus-Cheek, Allegri senza alternative: formazione obbligata

L’assenza di Loftus-Cheek aggiunge un ulteriore, pesante, tassello alla lista degli indisponibili di Massimiliano Allegri, che include già Pulisic, Rabiot, Estupiñán e Nkunku. L’inglese era l’alternativa naturale per coprire il ruolo di trequartista, liberando Samuele Ricci in mediana.

Ora, con il forfait definitivo di Loftus-Cheek, l’allenatore Rossonero è costretto a ricorrere a scelte di pura emergenza. Come anticipato dai rumours di ieri, la soluzione più probabile vedrà l’utilizzo di Alexis Saelemaekers in posizione di trequartista, un ruolo non suo, con Zachary Athekame impiegato sulla fascia destra.

La sfida contro la Fiorentina, che mette in palio il primo posto in classifica in solitaria, si trasforma in un vero e proprio atto di resistenza per il Milan. Allegri dovrà fare appello all’orgoglio e alla coesione del gruppo, sperando che i giocatori chiamati in causa riescano a sopperire alla mancanza di qualità e profondità causata da questa emergenza fisica.