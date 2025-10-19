MN24 – Infortunio Loftus-Cheek, decisione definitiva da Milanello: cosa filtra sull’inglese in vista di Milan Fiorentina

Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese non dovrebbe andare neanche in panchina nella gara di questa sera contro la Fiorentina

La serata di ieri ha riservato un’altra, amarissima, notizia per Massimiliano Allegri. La già lunghissima e preoccupante lista degli indisponibili in casa Milan rischiava di allargarsi, e purtroppo, le sensazioni negative si sono concretizzate. Oltre ai forfait già noti e pesantissimi di Christian Pulisic, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán e Ardon Jashari, il virus infortuni ha colpito ancora, minando l’equilibrio tattico a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina.

Il jolly di centrocampo, Ruben Loftus-Cheek, durante l’allenamento di ieri a Milanello, ha accusato un affaticamento muscolare. Un problema che, sebbene non gravissimo, è sufficiente per costringere il tecnico toscano a rivedere i suoi piani per la partita di San Siro.

Secondo quanto apprende la redazione di MilanNews24, l’inglese non dovrebbe andare neanche in panchina a causa di questo problema. Un ko che spegne la speranza di avere almeno un’alternativa di lusso in mediana o sulla trequarti.

Infortunio Loftus-Cheek, formazione obbligata: spazio a Saelemaekers e Athekame

L’assenza di Loftus-Cheek, che era il candidato principale per sostituire Rabiot o Pulisic in una posizione cruciale, rende le scelte di Allegri pressoché obbligate e di pura emergenza.

Al suo posto, dietro Leao, sarà schierato Alexis Saelemaekers. Il belga, solitamente esterno, si ritroverà ad agire come trequartista, sfruttando la sua corsa e disciplina tattica per raccordare i reparti in una posizione inusuale.

Di conseguenza, lo slot sulla fascia destra sarà occupato da Zachary Athekame. Il giovane, anche lui chiamato in causa dall’emergenza, avrà l’occasione di debuttare dal primo minuto per dimostrare il suo valore. Allegri si affida alla versatilità e al sacrificio dei suoi giocatori per superare l’ostacolo Fiorentina e conquistare il primo posto in classifica.