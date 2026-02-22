MN24 – Infortunio Loftus-Cheek, forte trauma e rottura dei denti: le ultime sul centrocampista rossonero

Connect with us

Infortunio Loftus-Cheek, forte trauma e rottura dei denti: le ultime sul centrocampista rossonero

3 ore ago

Loftus-Cheek

Infortunio Loftus-Cheek, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista rossonero

Arrivano le prime notizie ufficiali sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek dopo il terribile impatto con il portiere del Parma. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews24 l’inglese ha riportato un forte trauma con la rottura di alcuni denti a causa del colpo subito al volto e alla testa. Nonostante le immagini shock dell’uscita in barella con il collare cervicale, arrivano segnali rassicuranti sul suo stato generale. Il centrocampista è stato immediatamente trasportato in ospedale per svolgere tutti gli accertamenti necessari e scongiurare complicazioni legate al trauma cranico.

Infortunio Loftus-Cheek, Allegri perde un pilastro: San Siro col fiato sospeso

Il forfait forzato di Loftus-Cheek complica terribilmente i piani di Massimiliano Allegri, già alle prese con l’emergenza difensiva dopo lo stop di Gabbia. In una partita fondamentale per la rincorsa sull’Inter di Cristian Chivu, perdere la fisicità e gli inserimenti dell’ex Chelsea rappresenta un handicap non da poco. La squadra ora dovrà stringersi attorno alla qualità di Modric e cercare di vincere anche per il compagno sfortunato. San Siro continua a seguire la gara con un orecchio rivolto alle notizie cliniche, sperando che gli esami strumentali in ospedale confermino l’assenza di lesioni più gravi oltre al danno odontoiatrico e al forte spavento.

