Infortunio Leao, esami negativi per il portoghese dopo il problema all’anca: ci sarà contro la Roma? Ultime

Infortunio Leao, gli esami del portoghese all’anca dopo la gara contro l’Atalanta hanno dato esito negativo: da valutare in vista della Roma

Dopo le preoccupazioni seguite al match contro l’Atalanta, arrivano notizie positive per il Milan e per l’esterno offensivo Rafael Leão. Il portoghese, sostituito nell’ultima gara per un problema all’anca, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno dato l’esito più atteso: «hanno escluso lesioni».

La notizia, riportata da Sky Sport, ha generato un sospiro di sollievo in casa rossonera, dove si temeva un infortunio più serio. Tuttavia, il pericolo non è ancora completamente scampato in vista del prossimo big match.

Infortunio Leao, gestione e valutazione continua

Nonostante l’esito negativo degli esami, la cautela resta massima. Per Leão è prevista una fase di «gestione, cure e valutazioni continue». Il Milan, guidato dal tecnico Massimiliano Allegri e dal DS Igli Tare, non vuole correre rischi, specialmente dopo le problematiche fisiche che hanno penalizzato la squadra nell’ultimo periodo.

La sua assenza o la sua presenza non al 100% è cruciale, come sottolineato dal commento di Pellegatti che definiva il Milan «penalizzata dalle precarie condizioni fisiche di Leao».

Dubbi per Milan-Roma

L’obiettivo primario è recuperare il giocatore per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma di Gasperini, ma la certezza ancora non c’è. «Per capire se ci sarà domenica servirà attendere i prossimi giorni».

Allegri e lo staff medico valuteranno la risposta del giocatore al carico di lavoro negli allenamenti finali. L’eventuale assenza di Leão, unita al rischio per Tomori e all’emergenza nel reparto offensivo (con Giménez in crisi e Pulisic in dubbio), costringerebbe Allegri a rivedere drasticamente i piani tattici. La dirigenza auspica che il talento portoghese possa almeno essere a disposizione per subentrare a gara in corso, offrendo la sua «accelerazione bruciante» come arma a partita in corso.