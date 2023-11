In casa Milan l’infortunio più grave è quello di Kalulu. E’ prevista a breve la risposta del chirurgo in merito alla possibile operazione

Giorni di attesa. In casa Milan l’infortunio più grave è quello di Kalulu. Come riportato da Sky Sport è prevista a breve la risposta del chirurgo in merito alla possibile operazione:

quel che è certo e che il difensore francese molto probabilmente dovrà operarsi e lo rivedremo nel 2024