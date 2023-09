Infortunio Kalulu, fissata la data del rientro! ULTIMISSIME

Infortunio Kalulu, arrivano buone notizie per il difensore centrale del Milan: fissata la data del rientro del classe 2000

Come riferito da Antonio Vitiello, ci sono buone notizie in casa Milan per quanto riguarda l’infortunio di Pierre Kalulu.

Il classe 2000 si è sottoposto oggi a degli esami di routine che hanno evidenziato un quadro clinico in deciso miglioramento. Kalulu sarà nuovamente a disposizione di Pioli dopo la sosta per le nazionali di ottobre.