Infortunio Jashari, decisione presa ufficiale dalla Svizzera: dove passerà la sosta nazionali il centrocampista del Milan. Le ultimissime

Nessuna sorpresa tra le scelte del commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, per l’ultima finestra dedicata alle Nazionali del 2025. Come ampiamente atteso, nella lista dei convocati per gli impegni internazionali non figura il centrocampista del Milan, Ardon Jashari.

L’esclusione era assolutamente prevedibile e non desta preoccupazioni in casa rossonera, né per il giocatore. L’ex Club Brugge è sì tornato a disposizione di Massimiliano Allegri nell’ultimo fine settimana in occasione della gara casalinga contro la Roma, ma il giocatore non ha ancora avuto modo di calcare il campo in una partita ufficiale dopo il lungo periodo di stop forzato dovuto a un infortunio. La cautela di Yakin è, dunque, pienamente giustificata.

La mancata convocazione si traduce in una grande opportunità per Jashari e per il Milan. Il centrocampista avrà la possibilità di rimanere a Milanello durante i giorni di sosta, lavorando intensamente e recuperando il tempo perduto. Potrà dedicarsi a un programma specifico a stretto contatto con lo staff di Allegri e con i compagni che non partiranno con le rispettive selezioni.

L’obiettivo prioritario del numero 30 rossonero è quello di rientrare in condizione ottimale il prima possibile, per poter essere un’opzione pienamente utilizzabile da Allegri nel cruciale finale di 2025. Per la Nazionale svizzera ci sarà tempo per tornare a vestire la maglia a partire dal 2026; in quell’anno, Jashari avrà sicuramente l’ambizione di giocarsi un posto per i prossimi Mondiali.

Intanto, c’è un piccolo spiraglio che potrebbe concretizzarsi già prima della pausa: il centrocampista potrebbe rivedersi in campo questo sabato nella trasferta contro il Parma, magari subentrando a partita in corso.