Convocati Svizzera: la decisione di Yakin su Jashari. Le ultime

Convocati Svizzera: Murat Yakin ha deciso di non inserire nella lista il centrocampista del Milan Ardon Jashari. Ultime

Nessuna sorpresa tra i convocati della Svizzera per l’ultima pausa delle Nazionali del 2025: il CT Murat Yakin ha escluso il centrocampista rossonero Ardon Jashari.

L’esclusione era prevedibile, dal momento che, sebbene l’ex Club Bruges sia tornato a disposizione di Massimiliano Allegri nell’ultimo weekend contro la Roma, non ha «ancora assaggiato di nuovo il campo» dopo un lungo infortunio.

Jashari avrà modo di rimanere a Milanello nei giorni di sosta e recuperare il tempo perduto, lavorando a stretto contatto con Allegri e il suo staff. L’obiettivo primario è rientrare in condizione il prima possibile.

Intanto, prima della pausa, il numero 30 rossonero potrebbe anche rivedersi in campo a Parma questo sabato, per una gestione graduale del suo rientro.

