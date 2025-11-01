Jashari è tornato ad allenarsi, valutazioni verso Milan Roma: le ultime

Jashari non andrà in panchina per Milan Roma? Le ultime sul centrocampista che è tornato ad allenarsi da poco

L’infermeria del Milan si svuota progressivamente, e il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto stratega bianconero chiamato a guidare i rossoneri, può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista svizzero Ardon Jashari è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo squadra a partire da giovedì, segnando un passo cruciale nel suo percorso di recupero. Il giovane mediano classe 2002, noto per la sua visione di gioco e la capacità di impostazione, sembra ormai aver smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto ai box.

Milan-Roma: Tappa Bruciata per il Diavolo?

Nonostante il recupero, la cautela rimane la parola d’ordine a Milanello. La presenza del centrocampo elvetico nella lista dei convocati per la prossima cruciale sfida di campionato, che vedrà il Diavolo affrontare la Roma di Giallorossi a San Siro domenica sera, appare al momento poco probabile. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, lo staff medico e tecnico del Milan preferirebbero non affrettare i tempi per evitare il rischio di ricadute.

L’incontro contro la squadra capitolina rappresenta uno scontro di alta classifica e Allegri non vuole correre rischi con un elemento così importante per le rotazioni a centrocampo, che già conta su giocatori di esperienza e giovani talenti. Il fatto che Jashari si sia unito al gruppo solo di recente suggerisce la necessità di affinare la condizione atletica prima di considerarlo pienamente disponibile per una partita dal ritmo così elevato.

Obiettivo Parma: Rientro in Panchina per Jashari

La data cerchiata in rosso per il potenziale rientro ufficiale tra i disponibili è quella della gara successiva alla sfida di San Siro. Il talentuoso mediano, arrivato in estate per rafforzare la linea mediana dei rossoneri, è atteso in panchina per la trasferta contro il Parma, un appuntamento di Serie A che si preannuncia fondamentale per le ambizioni di classifica del club meneghino.

Questo piano graduale permetterebbe a Jashari di riacquisire il ritmo partita in un contesto meno pressante, preparandolo al meglio per la seconda metà di stagione. I tifosi del Milan dovranno quindi attendere ancora qualche giorno prima di rivedere il dinamico centrocampista svizzero nella distinta ufficiale di gara, ma il suo ritorno in gruppo è già di per sé un’ottima notizia per le prospettive future della squadra.