Connect with us

News

Infortunio Jashari, conferme sul rientro del centrocampista! Lo svizzero ha un obiettivo preciso, messaggio ad Allegri

News

Spalletti vicino alla panchina della Juve: prima proposta concreta dei bianconeri per il post Tudor. La situazione

News

Giudice Sportivo Serie A, sanzione per l'eroe di Milan Pisa: la decisione su Athekame

News

Convocati Croazia, la scelta di Dalic su Modric. L'elenco completo

News

Atalanta Milan, arbitra Doveri: i precedenti coi rossoneri non mentono. Il bilancio

News

Infortunio Jashari, conferme sul rientro del centrocampista! Lo svizzero ha un obiettivo preciso, messaggio ad Allegri

Milan news 24

Published

11 secondi ago

on

By

Jashari 1

Infortunio Jashari, arrivano conferme sul centrocampista: lo svizzero punta al rientro nella gara contro il Parma prima della sosta

Gli infortunati del Milan continuano a tenere banco, ma Peppe Di Stefano, intervenuto ieri sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha fornito aggiornamenti ottimistici e ha fissato l’obiettivo per alcuni rientri cruciali in vista del prossimo ciclo di partite.

Infortunio Jashari e l’attesa sosta nazionali

Il giovane centrocampista Jashari, ancora ai box, punta a rientrare in occasione del prossimo impegno casalingo. Secondo Di Stefano, la speranza è che Jashari possa andare “in panchina col Parma”.

La sosta per le Nazionali sarà fondamentale per il suo pieno recupero: Jashari “non va in Nazionale e lavora tre settimane piene fino al derby”, sfruttando il tempo per ritrovare la condizione ottimale.

I big per il derby di Milano

Le notizie più importanti riguardano i rientri dei giocatori di maggiore esperienza, Rabiot e Pulisic, entrambi assenti per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Di Stefano si è detto fiducioso sulla loro presenza nel Derby della Madonnina:

Sono convinto che Rabiot e Pulisic si vedranno contro l’Inter“.

Il rientro di queste due pedine fondamentali, il francese a centrocampo e l’americano in attacco, darebbe ad Allegri alternative cruciali per affrontare la temibile Inter dopo la sosta, un match chiave per le ambizioni di alta classifica del Milan.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.