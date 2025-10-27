Infortunio Jashari, conferme sul rientro del centrocampista! Lo svizzero ha un obiettivo preciso, messaggio ad Allegri

Infortunio Jashari, arrivano conferme sul centrocampista: lo svizzero punta al rientro nella gara contro il Parma prima della sosta

Gli infortunati del Milan continuano a tenere banco, ma Peppe Di Stefano, intervenuto ieri sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha fornito aggiornamenti ottimistici e ha fissato l’obiettivo per alcuni rientri cruciali in vista del prossimo ciclo di partite.

Infortunio Jashari e l’attesa sosta nazionali

Il giovane centrocampista Jashari, ancora ai box, punta a rientrare in occasione del prossimo impegno casalingo. Secondo Di Stefano, la speranza è che Jashari possa andare “in panchina col Parma”.

La sosta per le Nazionali sarà fondamentale per il suo pieno recupero: Jashari “non va in Nazionale e lavora tre settimane piene fino al derby”, sfruttando il tempo per ritrovare la condizione ottimale.

I big per il derby di Milano

Le notizie più importanti riguardano i rientri dei giocatori di maggiore esperienza, Rabiot e Pulisic, entrambi assenti per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Di Stefano si è detto fiducioso sulla loro presenza nel Derby della Madonnina:

Sono convinto che Rabiot e Pulisic si vedranno contro l’Inter“.

Il rientro di queste due pedine fondamentali, il francese a centrocampo e l’americano in attacco, darebbe ad Allegri alternative cruciali per affrontare la temibile Inter dopo la sosta, un match chiave per le ambizioni di alta classifica del Milan.