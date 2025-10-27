Infortunati Milan, Allegri può iniziare a sorridere: questi gli assenti contro l'Atalanta. E in vista di Roma e Parma...

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri può iniziare a sorridere: l’infermeria rossonera comincia a svuotarsi. Le ultime

Nonostante la trasferta di domani sera contro l’Atalanta sia tra le più brevi della stagione, il Milan ha optato per il ritiro, raggiungendo Bergamo in questi minuti. Il pullman rossonero è partito da Milanello al termine dell’allenamento pomeridiano di rifinitura, sessione che ha confermato Santiago Gimenez come giocatore in pole position per il ruolo di centravanti, a discapito di Nkunku.

I rossoneri ceneranno in albergo e domattina terranno un’ultimissima sessione di rifinitura, anche se il tecnico Massimiliano Allegri ha già sciolto gran parte dei suoi dubbi di formazione.

Infortunati Milan, l’infermeria e i rientri prossimi

L’attenzione resta però concentrata sul fronte infortunati, assenze che pesano in questo ciclo di partite cruciali. Quattro giocatori di peso non sono partiti per Bergamo e salteranno la sfida contro la Dea:

Ardon Jashari: Il lungodegente prosegue il suo percorso di recupero. Adrien Rabiot: Il centrocampista francese non ha recuperato in tempo. Christian Pulisic: L’attaccante americano, che punta al rientro per la panchina contro il Parma (8 novembre), non è ancora disponibile. Pervis Estupiñan: Il laterale sudamericano salta l’Atalanta. Mister Allegri spera vivamente di ritrovarlo per la gara contro la Roma di domenica prossima.

La nota positiva della giornata è rappresentata dal recupero di Ruben Loftus-Cheek, che torna a disposizione per la gara di domani sera. Allegri spera, così, di poter contare su una rosa quasi al completo al rientro dalla prossima sosta per le Nazionali. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.