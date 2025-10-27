Atalanta Milan in vista, Allegri ha già scelto l’attacco: decisione a sorpresa. Può giocare lui

Atalanta Milan, Massimiliano Allegri è intenzionato a dare fiducia a Santiago Gimenez: messicano in vantaggio su Nkunku

La trasferta di Bergamo contro l’Atalanta si preannuncia come un banco di prova cruciale per il Milan e, in particolare, per il suo reparto offensivo. Le probabili formazioni indicano Christopher Nkunku non ancora pronto per affiancare Rafael Leão.

Atalanta Milan, Giménez e Leão scalpitano: l’attacco del Milan cerca il “Clic” Giusto contro la Dea

Nonostante abbia giocato ben 76 minuti dell’ultima partita, Santiago Gimenez scenderà in campo contro l’Atalanta. Il messicano è ancora a caccia della sua prima rete in campionato, un digiuno che ha innescato qualche critica e un’evidente frustrazione. Giménez ha bisogno di un “clic” emotivo, quel gol che sblocchi la sua vena realizzativa e giustifichi l’investimento fatto dalla società lo scorso gennaio. Contro la fisicità dei difensori bergamaschi, la sua capacità di lottare sui palloni alti e di aprire spazi per gli inserimenti sarà fondamentale, ma dovrà coniugare l’impegno con una maggiore concretezza.

Dall’altra parte, Rafael Leão resta il faro tecnico e la principale fonte di imprevedibilità. Allegri, pur spronandolo pubblicamente a migliorare la finalizzazione, confida nella sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni improvvise.

Asse Giménez-Leão: i compiti dei due attaccanti

Il portoghese, reduce da prestazioni altalenanti, deve dimostrare maturità trasformando la sua classe cristallina in gol e assist decisivi, un imperativo se il Milan vuole restare ai vertici.

Il tecnico rossonero ha bisogno che l’intesa tra i due si consolidi. La combinazione tra il dinamismo di Giménez nel ruolo di punta e la libertà d’azione di Leão potrà essere la chiave giusta per superare la marcatura aggressiva dell’Atalanta. Il match di Bergamo non è solo una sfida per la classifica, ma una verifica definitiva sulla coesistenza e sulla leadership della coppia d’attacco milanista.