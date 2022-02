ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Ibrahimovic, rientro posticipato: quali partite salta l’attaccante svedese del Milan

Secondo il Corriere della Sera bisognerà aspettare ancora per il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese dovrebbe tornare a disposizione a fine mese. Questo significa che il Milan non avrà il suo attaccante principe contro la Salernitana e forse neanche contro l’Udinese. L’obiettivo resta quello di averlo per il primo derby in Coppa Italia.