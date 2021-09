Infortunio Ibrahimovic: lo svedese può rinunciare alla nazionale

Zlatan Ibrahimovic è stato convocato dalla sua nazionale. Lo svedese, però, potrebbe restare a Milano per riprendersi dall’infortunio

Zlatan Ibrahimovic è nella lista dei convocati dal commissario tecnico svedese Janne Andersson per le sfide contro Kosovo e Grecia. L’attaccante del Milan, però, non si è ancora ripreso dall’infortunio.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’attaccante potrebbe non muoversi da Milano. È probabile che lo staff medico rossonero parli con quello scandinavo per capire se il fisico di Ibra sia pronto o meno.