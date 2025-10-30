Connect with us

News

Infortunio Gimenez, il messicano ci sarà contro la Roma! Nessun problema grave dopo gli esami

News

Calciomercato Joe Gomez l’obiettivo più realistico per gennaio per questo motivo

News

San Siro, slitta il passaggio a Milan e Inter! I motivi e la nuova scadenza

News

MN24 - Infortunati Milan, conferme da Milanello: loro due in panchina con la Roma, gli aggiornamenti non lasciano dubbi

News

Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Santiago Gimenez: Tare sta valutando il suo possibile sostituto

News

Infortunio Gimenez, il messicano ci sarà contro la Roma! Nessun problema grave dopo gli esami

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Infortunio Gimenez, i rossoneri tirano un sospiro di sollievo dopo gli esami odierni: il messicano sarà a disposizione con la Roma

Arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan che, pur in un momento difficile e con il reparto offensivo sotto esame, può tirare un sospiro di sollievo per Santiago Giménez. Il centravanti messicano, le cui prestazioni deludenti sono state al centro di un acceso dibattito e di una possibile «pausa psicologica» in panchina, era uscito malconcio dal match contro l’Atalanta.

Giménez è stato sottoposto a controlli strumentali a causa di un «fastidio alla caviglia». L’esito degli accertamenti, riportati da Sky Sport, è fortunatamente «negativo», scongiurando così qualsiasi lesione strutturale che avrebbe aggravato l’emergenza in attacco.

Infortunio Santiago Gimenez, gestione e valutazione quotidiana

Nonostante l’assenza di lesioni, la situazione clinica del giocatore richiede cautela. Lo staff medico del Milan non vuole correre rischi, soprattutto considerando la delicatezza del momento e la serie di infortuni che ha già penalizzato la squadra. Per questo motivo, il centravanti «verrà valutato giornalmente» in vista del prossimo impegno in campionato, il big match di domenica sera contro la Roma.

La gestione del problema fisico si incrocia inevitabilmente con la sua crisi realizzativa. Come suggerito dall’opinionista Massimo Ambrosini, il giocatore è apparso in campo con «movimenti… fatti senza convinzione». La panchina, ipotizzata da Allegri come mossa estrema per «togliergli la pressione», potrebbe quindi non essere solo una scelta tecnica o psicologica, ma anche una necessità dettata dal fastidio fisico.

Attacco rossonero sotto pressione

La disponibilità di Giménez, anche solo per la panchina, è importante, specialmente con l’emergenza che coinvolge altri elementi chiave come Christian Pulisic, il cui recupero per la Roma è «molto complicato». Sebbene le sue chance da titolare siano diminuite, la sua presenza in rosa è cruciale per Allegri, che sta valutando l’avanzamento di Loftus-Cheek per risolvere la situazione.

L’ultima parola sulla partecipazione di Giménez alla gara contro la Roma arriverà solo a ridosso del match, dopo le ultime valutazioni del tecnico.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.