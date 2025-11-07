Infortunio Gimenez, svelati i possibili tempi di recupero: l’attaccante del Milan ha messo nel mirino questa partita. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare domani sera la difficile trasferta contro il Parma con un’assenza pesante nel reparto offensivo. Non sarà infatti a disposizione l’attaccante Santiago Gimenez, costretto a fermarsi nuovamente a causa del persistente problema alla caviglia che lo tormenta ormai da mesi.

Il fastidio, come riferisce Tuttosport, si è riacutizzato in maniera importante durante la recente partita contro l’Atalanta, spingendo lo staff tecnico e il calciatore a prendere la decisione definitiva di interrompere gli impegni per risolvere la questione una volta per tutte. Si tratta di un duro colpo per i piani tattici di Allegri, che sperava di poter contare sull’attaccante messicano per le rotazioni in vista del tour de force che precede la sosta.

Le prime stime sui tempi di recupero indicano che Gimenez dovrà osservare circa due settimane di riposo e terapie specifiche. Dunque, la sua assenza è garantita non solo per la gara di Parma, ma anche per i successivi impegni di campionato prima della pausa per le Nazionali.

L’obiettivo fissato dal giocatore e dallo staff medico, in accordo con il direttore sportivo Igli Tare, è di rivedere Gimenez ad allenarsi in gruppo nei giorni immediatamente precedenti il Derby di Milano. La sfida contro l’Inter, infatti, è in programma Domenica 23 novembre allo Stadio San Siro e rappresenta il primo vero big match dopo la sosta. Avere l’attaccante disponibile per l’incontro con i rivali cittadini è la priorità, per garantire ad Allegri la massima scelta nel momento clou della stagione. Intanto, contro il Parma, l’attacco sarà guidato dalla coppia Leao-Nkunku.