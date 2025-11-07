Infortunio Gimenez, quando tornerà il calciatore del Milan? La risposta di Allegri in conferenza stampa. Le ultimissime notizie

In attesa della partita di domani contro il Parma, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati, concentrandosi in particolare sull’attaccante Santiago Gimenez, fermo ai box per un problema alla caviglia. Le tempistiche del suo rientro sono un tema caldo in casa Milan, con il direttore sportivo Igli Tare ansioso di rivedere l’attaccante a pieno regime.

L’obiettivo fissato dal tecnico livornese per l’attaccante messicano è la stracittadina contro l’Inter, in programma subito dopo la pausa Nazionali. «Credo che per il derby sarà a disposizione, vediamo», ha dichiarato Allegri in conferenza stampa.

Il tecnico non si nasconde dietro a previsioni certe e ribadisce la sua pragmatica gestione degli infortuni, sottolineando che non ci saranno forzature: «Se poi non sarà a disposizione, non ci sarà. È semplice». La priorità è recuperare il giocatore al cento per cento, evitando ricadute che potrebbero compromettere la seconda parte della stagione. Gimenez rappresenta una pedina fondamentale per le rotazioni offensive del Milan e la sua presenza nel Derby di Milano del 23 novembre è considerata cruciale.

Fino al suo rientro, l’attacco rossonero continuerà a fare affidamento sulla coppia Leao-Nkunku. La dirigenza e lo staff tecnico si augurano che il periodo di pausa sia sufficiente per permettere a Gimenez di smaltire definitivamente il fastidio alla caviglia e unirsi in piena forma alla squadra per la ripresa del campionato.