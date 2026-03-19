MN24 – Infortunio Gabbia, ottime notizie da Milanello: cosa filtra in vista del Napoli

Infortunio Gabbia, il difensore centrale punta al rientro nella sfida del prossimo 6 aprile contro il Napoli: filtra cauto ottimismo

Buone notizie per la difesa di Massimiliano Allegri. Come appreso dalla redazione di MilanNews24, il percorso di recupero di Matteo Gabbia procede spedito e senza intoppi. Il centrale rossonero, punto fermo dello scacchiere tattico milanista, si era sottoposto lo scorso 3 marzo a un intervento chirurgico a Londra per risolvere un fastidioso problema di ernia inguinale che ne stava limitando il rendimento. I controlli intermedi effettuati in questi giorni hanno dato esiti estremamente positivi, confermando che la guarigione sta seguendo perfettamente le tempistiche stimate dallo staff medico.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Infortunio Gabbia, il difensore punta il big match: lavoro intenso durante la sosta

Sfruttando la sosta per le Nazionali, il numero 46 aumenterà progressivamente i carichi di lavoro a Milanello per ritrovare la condizione atletica ottimale. L’obiettivo cerchiato in rosso sul calendario è la sfida contro il Napoli di inizio aprile: lo staff tecnico valuterà giorno dopo giorno le risposte del muscolo, ma filtra un cauto ottimismo per una sua convocazione.

In una stagione dove il Milan ha faticato molto a livello difensivo proprio in sua assenza, il ritorno del classe ’99 rappresenta un innesto vitale per blindare la qualificazione in Champions League e affrontare il rush finale del 2026 con maggiore solidità.