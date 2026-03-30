MN24 – Infortunio Gabbia, importante novità da Milanello! Cosa filtra in vista del Napoli

Infortunio Gabbia, il centrale a Milanello anche nel giorno di riposo per continuare il recupero: in dubbio la sua presenza a Napoli

Il countdown per il big match del Maradona è ufficialmente iniziato e in casa Milan gli occhi sono tutti puntati su Matteo Gabbia.

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Il difensore rossonero è fermo ai box dal match contro il Parma dello scorso 22 febbraio, quando un infortunio rimediato durante il riscaldamento lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per la risoluzione di un’ernia addominale. L’operazione, avvenuta a inizio marzo, è perfettamente riuscita e il calciatore ha iniziato da settimane un intenso percorso di riabilitazione.

Infortunio Gabbia, Milanello non si ferma: test decisivi per lunedì

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, anche nella giornata di oggi Gabbia si è recato a Milanello per proseguire il suo lavoro personalizzato. Il centrale sta facendo il massimo per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Napoli di lunedì 6 aprile.

Sebbene non ci siano ancora certezze assolute sulle tempistiche e il suo impiego rimanga in dubbio, la determinazione del classe ’99 fa ben sperare lo staff tecnico. Il suo rientro sarebbe fondamentale per dare respiro a un reparto difensivo che, tra impegni delle nazionali e infortuni, ha bisogno della solidità e dell’esperienza del suo “soldato” per il rush finale scudetto.