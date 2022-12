Infortunio Florenzi, il terzino rossonero partirà per Dubai con il resto della squadra

Florenzi partirà per Dubai con il resto della squadra: ecco i dettagli e quando dovrebbe ritornare in campo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prosegue il lavoro di recupero di Alessandro Florenzi dall’infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra rimediato ad inizio settembre.

Inoltre, il terzino partirà con il resto del Milan per Dubai, mentre il suo rientro in campo è previsto per febbraio.