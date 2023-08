Prosegue la preparazione della Roma in vista del match contro il Milan. Ecco le ultime sulle condizioni di Dybala dopo l’infortunio

Dybala tiene in ansia la Roma e i suoi tifosi. La squadra giallorossa prosegue la preparazione in vista del match contro il Milan intanto l’argentino ieri non ha preso parte all’allenamento, sta ancora recuperando dall’infortunio.

Come riportato da TMW sono attese oggi novità in merito.