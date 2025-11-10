Infortunio Dovbyk, tegola per la Roma: pesante stop per l’obiettivo di mercato del Milan a gennaio. Ultime

Infortunio Dovbyk, grossa tegola per la Roma: stop di 4/6 settimane per l’attaccante ucraino, obiettivo di mercato del Milan per gennaio

La Roma batte l’Udinese e incamera tre punti fondamentali, ma rischia di perdere per infortunio Artem Dovbyk, un attaccante che resta nel mirino del calciomercato Milan in vista di gennaio.

L’attaccante ucraino, infatti, è stato costretto a uscire poco prima dell’intervallo, sostituito da Baldanzi, a causa di un problema muscolare al quadricipite. L’entità dell’infortunio parla di uno stop di 4/6 settimane.

Questo infortunio è un fattore che può influenzare le strategie di mercato. Dovbyk, profilo che piace molto ai rossoneri per la sua capacità realizzativa e struttura fisica, è un nome caldo per l’attacco del Milan.

La Roma, intanto, si ritroverà a Trigoria mercoledì pomeriggio per la ripresa degli allenamenti (ANSA). L’augurio è che Dovbyk possa riprendersi velocemente, ma la sua situazione fisica sarà monitorata attentamente da tutti i club interessati.