Brutte notizie per la Juventus e per l’Italia. Federico Chiesa si è fermato per infortunio. Le condizioni dell’attaccante

Chiesa Ko. L’attaccante della Juventus è in dubbio per Italia-Macedonia del Nord. Come riportato dal Corriere dello Sport, un problema muscolare potrebbe costringerlo al forfait: ha un fastidio all’adduttore.

Le sue condizioni saranno monitorate in questa vigilia in vista dei prossimi impegni della Nazionale ma anche dei bianconeri che prevedono da qui ad un mese anche il Milan