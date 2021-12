Infortunio Calabria, il Milan ha una strategia chiara: i dettagli

Il Milan ha deciso di non correre nessun rischio per il recupero dall’infortunio di Davide Calabria: Empoli nel mirino ma senza forzare

Davide Calabria sta recuperando dall’infortunio che lo ha tenuto ai box dall’ultima sosta per le nazionali. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di non correre nessun rischio con il terzino classe ’96.

L’obiettivo è quello di rimetterlo a disposizione di Pioli per la gara contro l’Empoli del prossimo 22 dicembre ma solo se non ci sarà il minimo rischio di una ricaduta. In questo caso il rientro è fissato per il 6 gennaio contro la Roma.