Infortunio Bennacer, oggi giornata decisiva: le sensazioni in vista del Frosinone

Infortunio Bennacer, oggi giornata decisiva per l’algerino: se tornerà in gruppo Pioli lo convocherà per la gara col Frosinone

Come riportato dal Corriere dello Sport, quella di oggi in casa Milan sarà una giornata decisiva per quanto riguarda Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino, dopo tre giorni di lavoro personalizzato sul campo che ha indotto tutti all’ottimismo, è chiamato oggi a tornare in gruppo: se effettivamente questo accadrà Pioli lo convocherà per la gara di sabato contro il Frosinone.