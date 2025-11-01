Infortunati Milan, svelata la condizione di Pulisic e Rabiot: decisione presa in vista della Roma. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si avvicina al cruciale scontro casalingo di domani sera contro la Roma con la consapevolezza di dover affrontare la capolista giallorossa in piena emergenza infortuni. Nonostante il sospiro di sollievo per il recupero in extremis di Rafael Leao, l’allenatore Massimiliano Allegri deve fare i conti con le assenze di due uomini chiave e leader riconosciuti dello spogliatoio: Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Entrambi i calciatori, vere e proprie colonne portanti della formazione rossonera in questa prima parte di stagione, non saranno a disposizione per la partita di San Siro e torneranno in campo non prima della prossima gara di campionato, prevista tra una settimana contro il Parma.

Assenze pesanti per il centrocampo e l’attacco

L’assenza di Adrien Rabiot pesa come un macigno sul centrocampo del Milan. Il francese rappresenta per Allegri non solo un baluardo in fase di interdizione, ma anche un elemento essenziale nella costruzione della manovra e negli inserimenti offensivi. La sua leadership e la sua capacità di dettare i tempi di gioco mancheranno in modo sensibile nel confronto con la mediana solida e fisica della Roma.

Altrettanto grave è la defezione di Christian Pulisic. L’esterno americano, che aveva iniziato la stagione con un rendimento elevatissimo a suon di gol e assist, è un trascinatore per l’attacco rossonero. La sua velocità nell’uno contro uno e la capacità di finalizzazione sono armi a cui il Milan dovrà rinunciare, accentuando la pressione offensiva sulle spalle degli altri elementi, primo fra tutti Rafael Leao.

Leao recuperato ma non basta

Proprio il rientro di Leao, che dopo l’infiammazione all’anca è tornato ad allenarsi in gruppo ed è a disposizione di Allegri, è la sola buona notizia del bollettino medico. Sebbene il portoghese possa far coppia in attacco con Christopher Nkunku, come ipotizzato da La Gazzetta dello Sport, la sua sola presenza non potrà colmare il vuoto tecnico e carismatico lasciato dalle due assenze.

Il direttore sportivo Tare osserverà con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevole che l’emergenza infortuni sta mettendo a dura prova la gestione della rosa da parte di Allegri. L’obiettivo del Milan è tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, ma farlo senza due dei suoi uomini simbolo rappresenta una complicazione notevole nella corsa Scudetto. La squadra dovrà attingere a risorse di carattere e compattezza per superare l’ostacolo Roma e attendere il rientro dei suoi leader la prossima settimana.