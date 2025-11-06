Infortunati Milan, Allegri comincia a recuperare pezzi importanti in vista del Parma! Lui ci sarà a Parma, spiffero da Milanello

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri recupera Pulisic in vista della sfida di sabato contro il Parma. Più cautela per Rabiot

Buone e meno buone notizie arrivano da Milanello in vista della trasferta di sabato sera contro il Parma al Tardini.

L’ottimismo che aleggiava attorno al recupero di Christian Pulisic è stato pienamente confermato: come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, «Pulisic sarà disponibile per Parma». L’americano ha completato il suo percorso di riabilitazione ed è tornato ad «allenarsi in gruppo» nella giornata di ieri, venendo dunque recuperato «al 100%» per la cruciale sfida di campionato. La sua presenza offre a Massimiliano Allegri una soluzione offensiva di altissima qualità.

Infortunati Milan, Rabiot ancora ai box: la decisione della Francia

Il discorso è inverso per un altro campione rossonero: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese «lavora ancora a parte» e non ha ancora totalmente recuperato dalla lesione al soleo che lo tiene ai box. La sua assenza in campo costringe Allegri a ridisegnare la mediana.

Nonostante il lavoro differenziato e lo stop forzato, Rabiot è stato comunque inserito nella lista dei pre convocati della Francia per i prossimi impegni della Nazionale. Questa inclusione, sebbene non garantisca la convocazione finale, evidenzia l’importanza del giocatore per il CT transalpino, che spera in un recupero in extremis.

La speranza del Milan è quella di recuperare pienamente Rabiot in tempo per il rientro dalla sosta, evitando che risponda alla chiamata della Nazionale per completare la guarigione a Milanello.