Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Allegri

Infortunati Milan, due assenze confermate verso la trasferta di Parma: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

Emergenza confermata per il Milan in vista della trasferta di Parma. Come appreso dalla redazione di MilanNews24, sia Adrien Rabiot che Santiago Gimenez hanno svolto anche oggi un allenamento personalizzato, escludendo di fatto la loro disponibilità per la gara di sabato 8 novembre alle ore 20:45.

Le assenze dei due giocatori erano già state anticipate e rappresentano un problema non indifferente per l’allenatore Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di due pedine importanti in due reparti cruciali.

  • Adrien Rabiot, fermo da circa un mese per l’infortunio rimediato in Nazionale, non recupera in tempo per il centrocampo.
  • Santiago Gimenez continua a lavorare a parte per smaltire i problemi fisici e ritrovare la forma, rimandando il suo rientro in campo a data da destinarsi.

L’unica nota positiva per la formazione rossonera è la piena riaggregazione del resto della rosa. In particolare, Christian Pulisic ha svolto una seduta regolare con il gruppo e sarà a disposizione di Allegri per la partita contro il Parma, un rientro che fornisce una soluzione in più nel reparto offensivo. Il Milan si prepara così alla sfida con il Parma con l’obiettivo di trovare i tre punti, nonostante le defezioni.

