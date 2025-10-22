Infortunati Milan, importantissimi aggiornamenti da Milanello verso il Pisa: Nkunku recuperato, Loftus-Cheek… Le ultimissime

A due giorni dall’anticipo dell’ottava giornata di Serie A che vedrà il Milan impegnato contro il Pisa a San Siro, arrivano notizie estremamente positive da Milanello riguardo le condizioni fisiche della rosa di Massimiliano Allegri. La giornata di mercoledì è stata cruciale, come anticipato ieri, e ha portato il recupero di un elemento fondamentale per l’attacco.

Secondo quanto riportato da Milannews24, Christopher Nkunku ha finalmente superato il problema al dito del piede rimediato in Nazionale e oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. L’attaccante francese è quindi da considerarsi recuperato per il match di venerdì sera contro il Pisa. La sua disponibilità, sebbene probabilmente non per i 90 minuti, offre ad Allegri una preziosa opzione in più e permette al tecnico di schierare l’attacco pesante, con maggiore libertà di manovra sul fronte offensivo.

Infortunati Milan, Nkunku recuperato. Dubbio Loftus-Cheek

Il rientro di Nkunku è un fattore chiave, come emerso nei giorni scorsi, in quanto consente al tecnico livornese di poter contare sulla profondità della rosa, un elemento sempre richiesto dal direttore sportivo Iglli Tare. La sua presenza in panchina, o in campo a partita in corso, offre ad Allegri la possibilità di schierare dall’inizio il tandem Gimenez-Leao, sicuro di avere un rinforzo di lusso da gettare nella mischia.

Meno positive, invece, le novità relative a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla partita contro la Fiorentina, ha proseguito anche oggi con un programma personalizzato. Il suo recupero appare ancora in dubbio e sarà valutato nelle prossime ore, anche se la cautela è massima per evitare infortuni più seri.

Con Nkunku a disposizione, il Milan si presenta al match contro il Pisa con maggiore serenità e la consapevolezza di poter contare sulla potenza di fuoco del suo reparto avanzato, un segnale che fa ben sperare i tifosi in vista di un’altra vittoria.