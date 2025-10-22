Infortunati Milan, giornata decisiva per Nkunku e Loftus-Cheek: cosa filtra in vista del Pisa. Le ultimissime sui rossoneri

La giornata di oggi è cruciale per stabilire l’entità dei recuperi in casa Milan in vista dell’anticipo di Serie A di venerdì sera contro il Pisa a San Siro. L’attenzione dello staff medico e di mister Massimiliano Allegri è focalizzata su due nomi di spicco: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. La disponibilità o meno dei due calciatori determinerà in larga misura le scelte tattiche del tecnico livornese, che spera di poter contare su un organico al completo.

Come evidenziato stamane da Tuttosport, le prossime ore saranno decisive per capire se l’attaccante francese e il centrocampista inglese potranno finalmente tornare ad allenarsi in gruppo o se, invece, saranno costretti a proseguire il loro lavoro personalizzato.

Su Nkunku, il recupero dal problema al dito del piede rimediato durante la sosta per le Nazionali procede con cautela, ma il rientro in gruppo è un passo fondamentale per considerarlo convocabile. La sua presenza, come emerso in questi giorni, sbloccherebbe di fatto l’opzione tridente con Gimenez e Leao, offrendo ad Allegri soluzioni offensive di altissimo livello.

L’inglese Loftus-Cheek, invece, è ai box a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima, combattuta, gara vinta contro la Fiorentina. Trattandosi di un problema muscolare, la prudenza è d’obbligo, ma il centrocampista ha una voglia matta di riprendere il suo posto in mediana. La sua capacità di rompere le linee avversarie e la sua fisicità sono state finora elementi imprescindibili nello scacchiere tattico del Milan.

Il direttore sportivo Iglli Tare segue da vicino la situazione, conscio dell’importanza di avere entrambi i giocatori a disposizione per una gara casalinga da vincere a ogni costo. «Vincere con il Pisa è essenziale per restare in testa», è la linea guida che filtra da Milanello. La speranza è che entrambi i calciatori possano dare risposte positive in campo, permettendo ad Allegri di preparare al meglio la sfida che precede un ciclo di partite particolarmente impegnativo. La convocazione arriverà solo dopo l’ultima rifinitura, ma oggi è il giorno della verità.