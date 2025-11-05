Connect with us

Infortunati Milan, Moretto fa chiarezza: ritorno previsto per quella partita. Spifferi importanti da Milanello

Gasperini torna su Milan Roma: «Gol di Pavlovic? C'è anche la bravura dell'avversario da considerare, avete visto cosa ha fatto?»

Saelemaekers si apre ai microfoni di Sport Mediaset! Dallo Scudetto ad Allegri: le parole

Leao Milan, le parole di Viviano di elogio al portoghese! Ma c'è un 'però'... le parole

Cassano punzecchia Allegri! L'ex rossonero non convinto dalla vittoria sulla Roma

Milan news 24

Published

54 secondi ago

on

By

moretto

Infortunati Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Santiago Gimenez: le sue dichiarazioni

Santiago Gimenez ha sorpreso tutti martedì sera pubblicando un post sui suoi profili social per annunciare di non essere ancora al meglio con la caviglia e di necessitare di un periodo di pausa. Questa «comunicazione inusuale» esclude il messicano sia dalla gara contro il Parma che dagli impegni con il Messico.

I tempi di recupero sono diventati subito oggetto di dibattito. Intervenuto sul suo canale YouTube, l’esperto Matteo Moretto ha proposto la sua indiscrezione, smentendo le voci più pessimistiche.

Moretto ha chiarito che, sebbene in Messico si parli addirittura di cinque settimane di stop, a lui risulta il contrario: «Non sono 5 settimane di stop». Il giornalista ha aggiunto: «potrebbe essere uno stop di due, massimo tre settimane». Questa tempistica permetterebbe a Gimenez di tornare «già dopo la sosta» a disposizione del Milan.

Moretto ha infine sottolineato che mancano esami definitivi e che bisogna attendere la reazione della caviglia.

