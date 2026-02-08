Connect with us

MN24 – Infortunati Milan, Leao oggi in gruppo. Le ultime su Pulisic e Saelemaekers

Infortunati Milan, sorride Massimiliano Allegri: oggi Leao regolarmente in gruppo alla ripresa. Ancora a parte Pulisic e Saelemaekers

Dopo i tre giorni di meritato riposo concessi da Massimiliano Allegri in seguito al trionfo di Bologna, il Milan ha ripreso ufficialmente le attività nel pomeriggio di oggi. Come appreso dalla redazione di Milannews24, i rossoneri hanno dato il via alla preparazione per l’anticipo di venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa. La notizia più attesa riguarda Rafa Leão: il portoghese, rimasto a guardare i compagni dalla panchina al Dall’Ara, ha svolto l’intera seduta con il resto del gruppo, candidandosi prepotentemente per una maglia da titolare.

Infortunati Milan, il punto: Leao in gruppo

Se il recupero di Leão sorride ad Allegri, la situazione sulle corsie esterne resta delicata e monitorata ora dopo ora:

  • Christian Pulisic: Lo statunitense sta ancora lottando con una fastidiosa borsite all’ileopsoas. Oggi ha svolto solo lavoro differenziato e la sua presenza a Pisa resta in forte dubbio.
  • Alexis Saelemaekers: Anche il belga è rimasto ai margini del lavoro collettivo per recuperare dai problemi all’adduttore. Allegri non vuole rischiare ricadute.
  • Le Scelte di Max: In caso di forfait di entrambi, il tecnico potrebbe confermare la fiducia a Nkunku a supporto dell’unica punta (Füllkrug o Leao stesso), oppure rispolverare la “suggestione” di un centrocampo più folto per proteggere la difesa a tre.
