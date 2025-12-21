MN24 – Infortunati Milan, segnali positivi da Leao: le ultime sulle condizioni del portoghese

Infortunati Milan, segnali positivi per Rafael Leao. Allegri può averlo a disposizione per il Verona? Ecco le ultime sulle sue condizioni

Il Milan ritrova il suo pezzo pregiato. Nella giornata odierna, Rafael Leao è tornato a faticare sui campi di Milanello, confermando i segnali positivi degli ultimi giorni. I fastidi all’adduttore che lo avevano costretto allo stop durante la sfida contro il Torino sembrano ormai acqua passata. Secondo quanto riportato da MilanNews24 l’obiettivo dello staff medico è reinserire il portoghese in gruppo nelle prossime ore, garantendo così a Massimiliano Allegri la possibilità di schierarlo titolare nel delicato match di domenica prossima a San Siro contro l’Hellas Verona.

Il recupero di Leao è una boccata d’ossigeno per il tecnico livornese, che conta sulla velocità e sull’imprevedibilità del numero 10 per scardinare la difesa scaligera. Se l’attacco sorride, la difesa di Allegri deve invece fare i conti con una defezione prolungata. Matteo Gabbia, vittima di un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro nel match contro il Sassuolo, sta continuando il suo percorso riabilitativo personalizzato. Nonostante gli esami abbiano fortunatamente escluso lesioni ai legamenti o ai menischi, il giocatore non sarà della partita nel prossimo turno di campionato.

Infortunati Milan, La gestione di Allegri tra rientri e prudenza tattica

La linea dettata da Massimiliano Allegri è chiara: nessuna fretta per i lungodegenti. Se per Leao si profila un rientro immediato data l’importanza strategica nel gioco offensivo, per Gabbia prevarrà la massima prudenza. Il centrale tornerà a disposizione solo quando sarà al 100%, evitando pericolose ricadute in un reparto difensivo che Allegri sta cercando di stabilizzare con grande attenzione. Con il Verona alle porte, il Milan si prepara a ritrovare la sua stella polare in attacco, rimandando a data da destinarsi il ritorno del suo baluardo difensivo.