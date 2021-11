MN24 – Infortunati Milan: le ultime su Rebic, Maignan e Tomori

Infortunati Milan: per Ante Rebic si prospetta un mese di stop, Maignan e Tomori mettono il Sassuolo nel mirino

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Pioli può sorridere in parte rispetto alla situazione relativa agli infortuni. In particolare, Ante Rebic, per il problema accusato nella rifinitura della gara contro la Fiorentina, dovrebbe restare fuori per circa un mese.

Molto più ottimismo per quanto riguarda Tomori e Maignan: sia il difensore centrale che il portiere francese faranno di tutto per rientrare nella gara di domenica contro il Sassuolo.