Infortunati Milan, come stanno Gimenez, Leao e Tomori: la sensazione in vista della Roma. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha avviato la preparazione per la sfida cruciale di domenica contro la Roma, ma l’attenzione principale a Milanello è ancora focalizzata sull’infermeria e, in particolare, sulle condizioni di tre pilastri usciti affaticati dalla trasferta di Bergamo. Sebbene il club possa contare sui recuperi di Estupinan e Jashari, come riportato da Tuttosport, l’ansia rimane alta per le situazioni di Santiago Gimenez, Rafael Leao e Fikayo Tomori.

Il trittico di elementi è uscito dal campo con qualche acciacco, e lo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri sta monitorando attentamente la loro situazione. Per il tecnico, avere a disposizione questi tre giocatori è fondamentale, data la loro centralità nei rispettivi reparti.

Rafael Leao e Santiago Gimenez sono i volti dell’attacco milanista, sebbene il messicano stia attraversando un momento difficile dal punto di vista realizzativo. La presenza del portoghese, con le sue accelerazioni, e la possibilità di schierare Gimenez, nonostante la crisi del gol, sono cruciali per la strategia offensiva del Milan. La loro valutazione in questi giorni sarà determinante per capire se potranno guidare l’assalto alla difesa giallorossa. Qualsiasi loro assenza costringerebbe Allegri a stravolgere i piani, affidandosi a soluzioni alternative come Nkunku.

In difesa, l’acciacco di Fikayo Tomori rappresenta il problema più spinoso. L’inglese è un pilastro insostituibile del reparto arretrato, noto per la sua velocità e la capacità di copertura. Perdere il suo contributo in una gara ad alta intensità come quella contro la Roma sarebbe un duro colpo, richiedendo all’allenatore di ridisegnare la coppia centrale. La speranza è che per tutti e tre si tratti solo di lievi affaticamenti o contusioni che possano essere smaltite in tempo per scendere in campo a San Siro. La giornata odierna e quella di domani saranno decisive per avere un quadro clinico più chiaro e definitivo.