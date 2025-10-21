Infortunati Milan, attenzione alla situazione Estupinan: preoccupazione per il terzino, negli ultimi giorni...

Connect with us

Mentre il Milan affina la preparazione per l’anticipo di venerdì sera contro il Pisa, il reparto difensivo e in particolare gli esterni sono al centro delle attenzioni dello staff tecnico e medico. La situazione più incerta riguarda Pervis Estupinan, rientrato acciaccato dagli impegni con la Nazionale.

Il difensore si è infortunato alla caviglia e le sue condizioni destano una comprensibile cautela. Per Massimiliano Allegri, la disponibilità dell’esterno ecuadoriano è importante per avere alternative di qualità, specialmente in una fase in cui il Milan deve gestire l’equilibrio tra campionato e il futuro cammino stagionale.

Il direttore sportivo Igli Tare valuta da vicino il lavoro dei medici, poiché infortuni in questo reparto potrebbero spingere a muoversi sul mercato di gennaio in cerca di un rinforzo mirato. L’obiettivo primario, però, resta il recupero dei giocatori attualmente in rosa.

Per quanto riguarda Estupinan, la decisione definitiva sulla sua presenza tra i convocati per la gara contro il Pisa verrà presa solamente nei prossimi giorni, dopo un’attenta valutazione. La speranza è che l’infortunio alla caviglia non sia grave e che il giocatore possa essere a disposizione, almeno per la panchina. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per il terzino, che vuole tornare a dare il suo contributo alla squadra di Allegri impegnata a difendere la testa della classifica in Serie A.

