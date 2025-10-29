Connect with us

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri ha fatto il punto: l'annuncio su Leao, Gimenez ed Estupinan

Leao Milan, svelate la condizione fisica del calciatore portoghese in diretta: l'annuncio di Max Allegri

Nuovo stadio Milan, Cardinale svuota il sacco: annuncio netto sul progetto del club rossonero

Ricci a Milan Tv: «Clima diverso in spogliatoio rispetto al pareggio contro il Pisa. Primo gol? Contento perchè...»

Gabbia a Milan Tv: «Pareggio che fa parte del nostro percorso ma nel primo tempo troppi errori tecnici. Quest'anno abbiamo grandi ambizioni»

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Infortunati Milan, Massimiliano Allegri ha fatto il punto: l’annuncio su Leao, Gimenez ed Estupinan. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha aggiornato la situazione infermeria a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Roma di domenica. Le sue dichiarazioni a DAZN hanno cercato di tranquillizzare i tifosi soprattutto sulle condizioni dei due attaccanti usciti malconci dalla partita contro l’Atalanta.

Riguardo a Gimenez, l’attaccante ha subito un colpo ma non sembra essere un problema grave: «Gimenez è una botta», ha specificato Allegri. Più rosea la situazione per Leao, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione: «Leao vediamo ma non dovrebbe essere niente di che».

L’allenatore rossonero ha anche fornito un aggiornamento in vista della prossima gara: «Con la Roma dovremmo avere anche Estupinan».

La squadra dovrà stringere i denti in questo periodo finale prima della pausa per le nazionali, come ha concluso il mister: «Sono dieci giorni in cui dovremmo stringere un po’ i denti e poi dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori». La speranza è dunque che, dopo l’impegno contro i giallorossi, il Milan possa recuperare tutti gli effettivi per la ripresa del campionato.

