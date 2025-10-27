Infortunati Milan, Allegri fa la conta in conferenza stampa: l’annuncio su Loftus-Cheek, Pulisic ed Estupinan. Le ultimissime notizie

Alla vigilia della difficile trasferta di Bergamo, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato dalla sala stampa di Milanello per presentare in conferenza la sfida di domani contro l’Atalanta di Ivan Jurić.

Il focus del tecnico è stato subito sul calendario e sul recente pareggio contro il Pisa: «Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta aveva partite complicate, ma lo sono tutte. Ci siamo complicati la vita contro un buon Pisa, ma potevamo fare meglio per vincere», ha ammesso Allegri, rimarcando la necessità di migliorare l’approccio in partite apparentemente abbordabili.

La parte più attesa della conferenza ha riguardato il bollettino infortuni e i recuperi, temi centrali dopo la lamentela sulla «coperta corta». E arrivano buone notizie: «Loftus-Cheek sarà a disposizione», ha annunciato il mister, un rientro fondamentale per il centrocampo rossonero. I tempi di recupero per gli altri infortunati sono stati definiti: «Prima del Parma dovremmo recuperare Pulisic, mentre Estupinan per la Roma. Recupereremo un po’ di giocatori».

Allegri si è soffermato anche su uno dei due attaccanti in ballottaggio: «Nkunku sta crescendo di condizione, è tornato dalla Nazionale ed è rimasto un po’ fermo: devo decidere se domani farlo partire dall’inizio». La crescita del francese potrebbe essere la chiave tattica per affrontare l’Atalanta, squadra che il tecnico elogia, specificando i meriti di Jurić: «Domani pensiamo all’Atalanta, squadra che ha grandi qualità fisiche e tecniche».

Infine, l’allenatore ha lanciato un avvertimento generale in un periodo cruciale della stagione: «Questo periodo è pericoloso per gli infortuni». Un’ammissione che giustifica i timori del club e del DS Tare e che sottolinea l’importanza di gestire le risorse in vista degli impegni ravvicinati. La sfida di Bergamo sarà un banco di prova cruciale per testare la ritrovata fiducia nei recuperi.