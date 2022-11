Infortunati Milan: a gennaio Pioli avrà una squadra nuova. Tante le pedine che il tecnico recupererà nella sosta

Da qui alla partita contro la Salernitana del 4 gennaio, Pioli recupererà fra infortunati al rientro e altri elementi che fino a questo momento hanno avuto poco spazio per questioni fisiche o di logico ambientamento – come Vranckx -, ben undici giocatori. Una squadra intera, da Maignan, a Ibrahimovic. Questo l’11 degli “assenti” in casa Milan proposto da Tuttosport.

Milan (4-4-2) Maignan; Florenzi, Thiaw, Kjaer, Calabria; Dest, Vrancks, Adli, Saelemaekers; Ibrahimovic, Lazetic.