In Inghilterra sicuri: Rangnick sarà il nuovo tecnico del Manchester United

Ralf Rangnick sarà il nuovo tecnico del Manchester United: dall’Inghilterra sono sicuri per il prossimo tecnico dei Red Devils

Dall’Inghilterra sono sicuri: Ralf Rangnick ha raggiunto un accordo con il Manchester United per diventare il nuovo allenatore ad interim. Secondo The Athletic il 63enne lascerà il suo ruolo come capo dello sport e dello sviluppo alla Lokomotiv Mosca per accasarsi ai Red Devils.

L’accordo è soggetto, comunque, alla decisione da parte del Lokomotiv di liberare il nuovo allenatore, anche se il Manchester United non prevede che questo sia un problema. Rangnick firmerà un contratto della durata di sei mesi fino alla fine di maggio e avrà un ruolo come consulente per altri due anni.