Impallomeni sul derby: «Per il Milan è l’occasione di risorgere». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato del derby tra Milan ed Inter ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’ex calciatore e giornalista:

«Il Milan è in crisi totale e queste sono partite pericolose. Se l’Inter scende determinata e gioca sulle fragilità psicologiche del Milan può venirne a capo. Nel derby tutto può succedere però, per il Milan è l’occasione di risorgere e riscoprirsi competitiva e ti può far ripartire».