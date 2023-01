Impallomeni sul caso Zaniolo: «Non pensavo si arrivasse a questo». Le parole dell’ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW del caso Zaniolo. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«E’ una chiusura di una vicenda dai risvolti inimmaginabili. Non pensavo si arrivasse a questo punto. Mi sembra di capire che la notizia del Bournemouth ci sia, però il giocatore credo non voglia andarci. C’è il Milan, ma la Roma fa i suoi calcoli. E’ un peccato per un giocatore sempre benvoluto dalla tifoseria e dal tecnico. Le cose si possono sistemare, ne ho viste tante, magari farei passare questo momento per poi ricucire. Improbabile che accetti il Milan o vada al Bournemouth. La Roma lo manda via se lo può sostituire e se l’operazione la soddisfa. Io credo che rimarrà ma bisognerà ricostruire il rapporto. So che la proprietà si è irritata, quindi la cosa non è di facile soluzione. Tenerlo in tribuna sarebbe un autogol clamoroso, si dovrà trovare una via di mezzo. Se resta, i tifosi certo non te la perdonano. Sarà difficile ricomporre il rapporto con l’ambiente, non quello con lo spogliatoio. Sarebbe meglio la scelta del club inglese, si può mettere in luce e trovare un club più forte, può rifarsi un’immagine lì. E’ un problema davvero grosso questo»