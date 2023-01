Impallomeni: «Per il Milan saranno determinanti Ibrahimovic e Maldini». Le parole del giornalista ed ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in casa Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Sono due le cause. Il discorso infortuni è clamoroso, lo scorso anno è stato nascosto dallo spirito di gruppo di giocatori che sono andati al di là del loro valore. E forse tutti hanno pensato che potesse essere più facile del previsto. Confermarti non è semplice. Mai visto così in difficoltà Pioli, sarà determinante Ibrahimovic anche con le sue smorzate dialettiche nello spogliatoio, così come Maldini».