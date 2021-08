Immobile sfida il Milan e non solo: «Questo è l’obiettivo della Lazio»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato dopo la vittoria contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni a Dazn

Obiettivo fare sempre meglio. Ciro Immobile al termine della partita tra Empoli e Lazio ha commentato il successo biancoceleste.

OBIETTIVO – «Come motivazioni ci siamo, dobbiamo lavorare mentalmente perché tecnicamente siamo forti. Dobbiamo credere in noi e arrivare in Champions League, non vivere nell’anonimato, serve fare un campionato da protagonisti, è difficile ma è il nostro obiettivo».