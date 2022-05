Ilic: «Il Milan non ci fa paura. Il Verona vuole il record di punti». Le parole del centrocampista degli scaligeri

Ivan Ilic ha parlato a L’Arena in avvicinamento a Verona-Milan.

Le sue dichiarazioni: «Il Milan è una grande squadra, con grandi interpreti che si sta giocando lo scudetto. Anche a San Siro avevamo fatto una grandissima partita ma siamo stati sfortunati nel finale. So che c’è lo stadio pieno e ci sono pure dei miei amici. Ne siamo consapevoli e vogliamo fare il massimo per i nostri tifosi. Loro avranno lo scudetto come obiettivo ma noi vogliamo battere il record dei 54 punti in serie A. Sono convinto che ci riusciremo. Noi rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno, Milan compreso».