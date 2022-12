Il Tours sta pensando di rinominare il suo stadio ad Olivier Giroud

Il Tours vorrebbe dedicare il suo stadio ad Olivier Giroud: ecco la proposta di Christophe Bouchet

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il Tours starebbe pensando di dedicare il suo stadio ad Olivier Giroud, che al Mondiale è diventato il miglior marcatore francese della storia con la nazionale.

L’attuale attaccante del Milan ha giocato nel club francese dal 2008 al 2010 in Ligue 2 e la proposta sembra essere arrivata da Christophe Bouchet, ex presidente del Marsiglia ed ex sindaco di Tours.