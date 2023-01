Il primo report del Milan da Riyadh: primo allenamento in Arabia Saudita in vista del match di Supercoppa di mercoledì

A seguito dell’arrivo a Riyadh nella mattinata di domenica, il Milan, dopo aver riposato e pranzato in hotel, è partito in pullman per raggiungere il campo di allenamento. Seduta defaticante in palestra per i calciatori impegnati nella partita di ieri a Lecce, mentre il resto della rosa, dopo aver effettuato un lavoro di attivazione tecnico-atletica, ha eseguito una serie di esercitazioni sul possesso palla.

La seduta è proseguita con una serie di combinazioni tecniche finalizzate a segnare nelle porticine. Dopo una divisione in gruppi, spazio ad alcuni allunghi e a una sessione dedicata al possesso palla: per finire, nuova fase tecnica con passaggi e tiri prima del torello finale. I portieri, agli ordini dei preparatori, hanno svolto un lavoro personalizzato. Pre e post seduta, spazio ad alcuni meet&greet tra calciatori e tanti tifosi e bambini.